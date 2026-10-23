Gobierno apuesta por el diálogo y respeto a la ley

Ante el resurgimiento del conflicto limítrofe con Oaxaca por la zona de Los Chimalapas, el secretario de Gobierno y Mediación del Estado de Chiapas, Jorge Enrique Hernández Bielma, afirmó que el tema se atiende con respeto a la ley y con cercanía a las comunidades.

“Es un tema de ley, pero con el gobierno humanista del doctor Eduardo Ramírez tenemos que darle atención, debemos ser respetuosos de la ley. De los límites tenemos que respetar los acuerdos del fallo de la Suprema Corte”, expresó el funcionario.

Buena relación

Señaló que el gobierno mantiene atención permanente en las comunidades de Chimalapas y sigue la indicación del mandatario Eduardo Ramírez. Asimismo, destacó la excelente relación con el estado vecino de Oaxaca y con sus gobernadores.

Respecto a la amenaza de desalojo por parte de comuneros de Chimalapas hacia chiapanecos, el secretario aseguró que todo se resolvió mediante el diálogo.

“Acudimos de inmediato respaldando al Gobierno de Oaxaca también y hablamos con los representantes de los grupos para que tomaran en cuenta que todo se resuelve conforme a la ley y con el diálogo”, indicó.

El funcionario recordó que la anterior secretaria general de Gobierno, Dulce Rodríguez Ovando, mantuvo una relación muy cercana con su homólogo de Oaxaca, y que él la acompañaba en todo momento para atender el tema.

“Estamos muy atentos, en todo momento estamos actuando porque es la instrucción del doctor Eduardo Ramírez”, concluyó.