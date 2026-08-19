Gobierno de Chiapas: obras con transparencia

El gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo es un ejemplo de la confianza que la ciudadanía ha depositado en su administración, luego de que el gobierno estatal garantizara indemnizaciones justas para los propietarios de los terrenos afectados por el trazo.

“Cuando les decimos te va a indemnizar la tierra el gobierno de Chiapas, dicen a este gobierno sí le creo, este gobierno sí me representa”, declaró el mandatario.

Destacó que el pago por los terrenos se realiza conforme a la ley y con un monto adicional para que los afectados queden satisfechos.

Además, aseguró que esta vialidad transformará la región y a municipios como Chilón, Salto de Agua, entre otras de las zonas Chol y Tseltal, hasta conectar con la selva.

Ramírez Aguilar precisó que el tramo restante, de Ocosingo a San Cristóbal, quedará a cargo de la siguiente administración, aunque calificó esa sección como la menos problemática.

Cero corrupción

Dijo que todas las obras públicas actuales son ejecutadas por empresas chiapanecas, lo que representa un cambio significativo respecto a prácticas anteriores, donde contratistas foráneos solían subcontratar a firmas locales con condiciones desfavorables.

El ejecutivo aseguró que su gobierno actúa con transparencia y rechazó cualquier acto de corrupción o tráfico de influencias.

“Yo lo digo a los cuatro vientos, si alguien utiliza mi nombre, denúncienlo. Si alguien utiliza un tráfico de influencia, hay que denunciar. Yo no tengo familiares y la instrucción que tiene todo el gabinete es que la responsabilidad es nuestra”, puntualizó.

Finalmente, el gobernador reiteró que todos los contratos se otorgan mediante procesos de licitación abiertos y con estricto apego a la ley, y exhortó a las empresas participantes a ofrecer trabajos de calidad.