Gobierno debe unirse contra la pobreza

Gerardo Orantes, jefe de oficina de la Dirección General de Servicios Públicos del IMSS, expuso que Chiapas es un estado complejo por sus índices de pobreza y demanda de servicios de salud y generales, por lo que resulta ineludible la creación de una red de atención que involucre los tres niveles de Gobierno.

Esto, abundó, busca atender la demanda de salud de los chiapanecos, pero también generar un enfoque integral de prevención de enfermedades, además de posicionar al deporte, los hábitos saludables y la salud emocional como prioritarios.

Esto, dijo, es el reto en Chiapas, una entidad donde la población tiene prioridades urgentes de alimentación y trabajo: ahí radica la oportunidad y responsabilidad de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Cada uno deberá aportar en el marco de sus responsabilidades acciones para que las y los chiapanecos reciban servicios de salud, pero también de servicios generales y adicionales.