Gobierno dialoga con el magisterio chiapaneco

A fin de escuchar las inquietudes que tiene el sector magisterial, una vez que concluyó la huelga nacional, el Gobierno de Chiapas estableció una mesa de trabajo en Tuxtla Gutiérrez para dialogar con el magisterio chiapaneco.

En ese contexto, la Secretaría de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, informó que en la entidad se ha generado atención a los docentes.

Estos encuentros entre las autoridades y los docentes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), derivan de la decisión del magisterio de levantar la huelga.

Rodríguez Ovando comentó que se están escuchando los puntos que tienen las maestras y maestros. En ese contexto, el Subsecretario de Educación Federalizada, Alfredo Ramírez Guzmán, confió que habrá buenos resultados de estos encuentros.

Contexto

Hace unos días el magisterio, después de casi tres semanas de una huelga nacional (en la que participó un sector de los docentes chiapanecos), tomó la decisión de levantarse y se prevé que se terminen las actividades programadas dentro del ciclo escolar.

Después de que los campamentos que estaban instalados en el centro de Tuxtla Gutiérrez fueran levantados, el propio gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar reconoció al magisterio el compromiso de concluir con las actividades escolares.

En el pronunciamiento que compartió en redes sociales, el mandatario escribió que celebraba “la decisión de las maestras y los maestros de concluir las clases conforme a lo establecido en el calendario escolar, en beneficio de las niñas, los niños y las juventudes de Chiapas”.

Aprovechó ese espacio para informar que la administración estatal mantiene la apertura al diálogo para encontrar acuerdos.