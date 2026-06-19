Gobierno estatal ha escuchado al magisterio

A casi tres semanas de que un sector del magisterio en Chiapas arrancara una huelga nacional para que sus demandas sean atendidas, la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, informó que el gobierno local está atento a lo que ocurre con las maestras y maestros.

Después de sostener una reunión con el sector transporte en Tuxtla Gutiérrez, mencionó que se ha mantenido el diálogo en un asunto que es de orden federal.

Agregó que ha existido atención, por lo que confía que en los próximos días haya buenas noticias para el sector magisterial.

“Se está pidiendo que siempre haya esa buena educación, los niños y los jóvenes; vamos a llegar a buen acuerdo”, confió la servidora del pueblo.

Contexto

El pasado 1.º de junio el magisterio, de varias entidades del país, tomó la decisión de iniciar una huelga nacional para pedir al gobierno federal atención en demandas centrales.

Dos de las principales demandas del gremio se vinculan con la abrogación de la ley del Issste 2007 y de lo que el magisterio ha denominado la reforma Peña-AMLO.

A lo largo de 18 días de movilizaciones los docentes han realizado múltiples actividades, desde marchas, hasta la liberación de casetas de cobro y bloqueos en centros comerciales y entradas y salidas a Tuxtla Gutiérrez.