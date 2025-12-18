Gobierno Federal debe modernizar carreteras

Ante la puesta en marcha de los Polos de Desarrollo, la Confederación de Transportistas Mexicanos (Conatram), en Chiapas urgió al Gobierno Federal a invertir en la modernización de las carreteras en el estado, a fin de garantizar el traslado de las mercancías.

El vicepresidente de la Conatram, Sergio Rayo Cruz, denunció la falta de inversión en infraestructura carretera en Chiapas, lo que representa un riesgo para la seguridad vial de los conductores, transportistas y pasajeros.

Pocas carreteras concesionadas

Expresó que Chiapas es uno de los estados que menos carreteras de cuota o de peaje tienen, por lo que el gobierno debe invertir en la modernización de los caminos para evitar accidentes y garantizar la seguridad vial.

Señaló que el rezago no solo se traduce en rutas mal mantenidas, sino que también representa un obstáculo para el desarrollo de la región, ya que la falta de vías adecuadas se ha vuelto un tema crítico en la conectividad y el comercio.

“La falta de mantenimiento y la mala calidad de los materiales utilizados en la construcción de las carreteras son algunos de los problemas que enfrenta el estado, y es que la corrupción y la falta de supervisión son las principales causas del rezago en las carreteras de Chiapas”, abundó.

Aún hay trabajo por hacer

Indicó que en materia de la seguridad en esta zona, la situación ha mejorado en comparación con el sexenio pasado, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, ya que el riesgo sigue siendo latente.

“Antes nos robaban un vehículo cada tres días, hoy en día hemos reducido la frecuencia de los robos gracias al trabajo conjunto con las autoridades estatales y federales, sin embargo, no se debe bajar la guardia”, finalizó.