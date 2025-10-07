Gobierno logra refinanciar deuda pública

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Finanzas, logró concretar con éxito una operación financiera que permitirá liberar cerca de cuatro mil millones de pesos (mdp) para destinarlos a Salud, Educación, Seguridad e Infraestructura, sin contratar deuda nueva.

A través de la Licitación Pública No. 01 BIS/2025, se adjudicaron más de 12 mil mdp a tres instituciones financieras que ofrecieron las mejores condiciones del mercado. Esta reestructura representa una mejora en los créditos adquiridos por gobiernos anteriores, con el fin de reducir la carga financiera del estado y mejorar su estabilidad económica.

El secretario de Finanzas, Manuel Pariente Gavito, destacó que este refinanciamiento no es deuda nueva, sino una decisión responsable que permitirá liberar recursos públicos. “Cumplimos con la instrucción del gobernador: no endeudar más al estado. Este es un gobierno responsable que cuida el dinero del pueblo y apuesta por un Chiapas con más salud, más educación y más bienestar”, señaló.

Proceso

La operación se realizó mediante un proceso competitivo, transparente y apegado a los lineamientos de disciplina financiera. Las tasas obtenidas son de las más bajas en los últimos años, lo que permitirá ahorros significativos para el estado durante la presente y futuras administraciones. El financiamiento se adjudicó entre Banamex, Banorte y Banobras, instituciones que ofrecieron condiciones altamente favorables para Chiapas.

Al inicio del actual gobierno, Chiapas recibió una deuda total de 18 mil 860 mdp. De esa cantidad, más de 12 mil millones correspondían a la banca comercial y más de seis mil millones a emisiones bursátiles. Esta reestructura mejora sustancialmente el perfil de la deuda bancaria, lo que genera mayor certidumbre y estabilidad financiera en el mediano y largo plazo.

Además, la reducción en las reservas obligatorias y garantías permitirá mayor liquidez para aprovechar de mejor manera las participaciones federales que recibe el estado.

Los detalles del proceso y el acta de fallo están disponibles para consulta pública en el portal oficial de la Secretaría de Finanzas: https://www.finanzaschiapas.gob.mx/rendicion-ctas/proceso-competi/ActaFallo-Bis.pdf