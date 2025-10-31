Gobierno mantiene estrategia constante por la paz: Guillén

Ante los recientes episodios de violencia registrados en la capital chiapaneca y otras regiones, el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, aseguró que el gobierno estatal mantiene una estrategia “activa y constante” para garantizar la paz en la entidad.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el legislador reconoció que la construcción de la paz es un proceso continuo: “Esta no es una lucha acabada”, señaló, al tiempo que pidió perspectiva al evaluar la evolución de la entidad: “Chiapas ha pasado de ser un estado con índices muy altos de inseguridad a ser uno de los más seguros”.

Guillén Guillén se refirió de forma específica a la situación en la frontera del estado, donde confirmó el reforzamiento de la presencia de las fuerzas de seguridad. “Especialmente en la frontera, la presencia policial se está dando”, afirmó.

Mensaje

El diputado envió un mensaje sobre la aplicación de la ley: “Hoy no hay impunidad. Quién cometa un delito, quién transgreda la ley, será sujeto a las consecuencias que la misma establece”.

La pacificación es “un proceso que puede llevar tiempo”, el legislador aseguró que en ningún momento el gobierno estatal ha bajado la guardia. “Al contrario”, afirmó, “estamos seguros de que al final serán las instituciones de justicia y el gobierno quienes mantendrán la paz”.