Gobierno no puede solo, la gente debe ayudar

Quien robó cámara durante el sexto foro “Lekil Kuxlejal”, organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) fue don Juan Hernández Meza. Aseguró que “el gobierno no puede solo” y la sociedad debería organizarse para ayudar.

Haciendo honor a su cargo de integrante del Consejo de Sabios de la Unich, reflexionó respecto de la pérdida de las lenguas originarias, así como el uso de los teléfonos inteligentes y si el alzamiento armado del 94 dejó un efecto positivo.

Contó, en tzeltal, tzotzil y español, que estuvo presente en octubre de 1974 durante el Congreso Indígena organizado por el acaecido obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García.

Lenguas originarias

Al hacer uso de la palabra cuestionó a los padres de familia indígenas que no están fomentando en sus hijos hablar en su idioma originario, sobre todo los que se van a los Estados Unidos. “Okey, mami”, dicen, soltó con naturalidad y arrancó risas y aplausos.

“Qué tiene que ver que su hijo sea licenciado y no hable su lengua”, afirmó ante un auditorio casi lleno, además de cuestionar, por qué no pueden ser científicos con raíz maya-tzeltal.

Exhortó a todos a seguir preparándose y a escudriñar en los detalles de su cultura como los textiles. Para ello, recordó, a manera de anécdota, que Samuel Ruiz y la comandanta Ramona se comunicaban a través de los tejidos de Larráinzar y así burlar el cerco militar.

Claudia Sheinbaum

Don Juan Hernández Meza, quien más tarde contaría, en entrevista, que acudió al Congreso Indígena como uno más, pues apenas y hablaba español, también provocó risas cuando criticó que los diputados y senadores resuelvan sus diferencias a gritos y empujones.

La presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo esfuerzos pero no puede sola, indicó, para, enseguida invitar a todos a organizarse y enfrentar los problemas sociales.

¿Por qué dijo usted que Claudia Sheinbaum le está echando ganas, pero no puede sola?

Porque en la Cámara de Diputados y Senadores, donde ahí se deben aprobar las leyes o rechazarlas, pero de buena manera, no importa el partido, entre todos se están empujando. Todos están por interés.

Si ven, en la Cámara de Diputados es puro pelear, no es realmente qué vamos a hacer, cómo lo ven esto. Y no soy el único que alcanzo a ver esto, sino mucha gente, pero se quedan callados.

El alzamiento zapatista

Tras su participación en la inauguración del sexto foro, previo al que se realizará el 12 de octubre, al integrante del Consejo de Sabios de la Unich se le preguntó si considera que en algo han cambiado los problemas que se visualizaban en 1974: salud, educación, ambiente, reparto de la tierra y economía.

¿De qué problemas se hablaba en el Congreso Indígena de 1974? Se le planteó al creyente católico, quien opinó que en aquellos días se plantó la semilla que después derivaría en el alzamiento zapatista.

“Se hablaba dónde queda Dios cuando vemos que estamos olvidados y explotados, que los párrocos tomaran el papel de concientizar y promover más la palabra de Dios”, dijo.

Los problemas de los que se habla en ese tiempo eran salud, educación, tierras y comercio, dice usted. ¿Ha cambiado eso o estamos igual?

Ta’mos igual, y el pueblo no se organiza bien, solo pide y pide, y el gobierno no puede solito. Organizarse para que todos participemos.

¿Sirvió el alzamiento del EZLN, años después en 1994?

Ahí salió la idea, fue la base de luchar.

¿Cambió en algo Chiapas, el país?

Sí, porque con eso el gobierno comenzó a abrir carreteras hacia los municipios, por ejemplo, en San Cristóbal, el gobierno volteó a ver a los pueblos indígenas.

Que el celular no te domine

Casi para finalizar la conversación posterior al arranque del foro, a Juan Hernández se le sugirió opinar sobre el uso de los teléfonos celulares.

Aclaró, primero, que él no lo sabe utilizar, pero reflexionó al respecto con sabiduría:

“Ahí debe estar la educación, porque puro celular no sirve porque no saben las matemáticas. Como ahí en el celular pueden sumar, entonces dónde queda la cabeza, por qué no lo hago en la mente.

Que no nos maneje el aparato, sino que nosotros manejemos el aparato”, indicó el personaje originario de Tenejapa.

¿Hace mal el celular?

No, no hace mal, pero todo en su momento, en su tiempo, hay que aprender de todo, pero no para que al rato le digamos: patrón celular.