Gobierno, obligado a rendir cuentas: obispo

Tras establecer que el pago de impuestos es esencial para el funcionamiento de la democracia, el obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, también dejó en claro que el gobierno está obligado a la rendición de cuentas y que los recursos sean utilizados con honestidad.

En su mensaje dominical relacionado con la educación para la democracia, indicó que una de las obligaciones de los ciudadanos en el sistema democrático es el pago de impuestos, ya que de esa manera se financian los servicios públicos.

“Los impuestos son el dinero que las personas y las empresas entregan al Estado. El gobierno usa este dinero para pagar los gastos de la sociedad, los servicios públicos, educación, salud, seguridad, agua potable y garantizar los derechos básicos”, señaló.

Sin embargo, eso obliga a la rendición de cuentas, porque “quien paga impuestos exige que los gobernantes expliquen en qué gastan el dinero y trabajen con honestidad y reduzcan la desigualdad, esto es, ayudan a repartir de forma más justa los recursos en el país para apoyar a los sectores más vulnerables”.

Monseñor López Alfaro insistió: “Pagar impuestos crea un acuerdo de confianza entre la ciudadanía y el gobierno. Tú cumples con tu aportación económica y el Estado tiene la obligación de protegerte, darte buenos servicios y respetar las leyes”.