Gobierno prioriza el Estado de Derecho y la seguridad

El Gobierno del Estado, a través de todas sus instancias, mantiene un enfoque prioritario en garantizar la seguridad, el respeto a la soberanía y el Estado de Derecho, afirmó el diputado presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Javier Jiménez Jiménez.

En ese sentido destacó la intensa labor que realiza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, coordinando los esfuerzos de dependencias como la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mensaje

“Les puedo compartir que si en algo está enfocado el Ejecutivo y todo el aparato gubernamental en materia de seguridad es justamente en cuidar que se dé el respeto a la frontera, el respeto al estado”, expresó Jiménez Jiménez.

El diputado aseguró que la administración estatal trabaja “intensamente para cuidar siempre la certeza, la seguridad y la paz”, y recalcó que estas acciones buscan evitar confusiones o dudas entre la ciudadanía.

Al ser cuestionado en específico sobre la emisión de cuatro fichas de la Interpol contra presuntos líderes criminales en la región fronteriza, manifestó su confianza total en las autoridades estatales.

Información contundente

“No tengo la menor duda que si el fiscal general del estado, el maestro Llaven Abarca, lo ha externado y lo está planteando de esa manera, es porque trae información presente, información contundente”, declaró.

Jiménez Jiménez enfatizó que Chiapas “trabaja con seriedad” y que se actúa con “mucho respeto” hacia el vecino país de Guatemala, en alusión a las implicaciones internacionales que pueden tener este tipo de procedimientos.

Por ello, subrayó la importancia de informar con veracidad a la sociedad y a los medios de comunicación sobre los avances en la materia.

Finalmente reiteró el compromiso de la Comisión que preside de respaldar las acciones que emanan del Ejecutivo estatal y de vigilar que se realicen con estricto apego a la legalidad, siempre con el objetivo final de proporcionar certeza y paz a los chiapanecos.