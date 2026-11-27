El Gobierno del Estado, a través del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), expresa su reconocimiento y especial agradecimiento a la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por escuchar y respaldar la legítima demanda de las y los productores de grano de nuestra entidad quienes buscan recibir un precio justo por su cosecha; acorde al esfuerzo, los costos de producción y el valor de su trabajo.

Posicionamiento

En voz de su director general, Jorge Baldemar Utrilla Robles reconoce la disposición del Gobierno de México para acompañar, mediante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las negociaciones con la empresa Nestlé, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de comercialización del aromático y garantizar mayores beneficios para las familias cafetaleras.

“Reconocemos profundamente que la presidenta Claudia Sheinbaum haya escuchado esta demanda de nuestras productoras y productores. Hoy cuentan con el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno de Chiapas para avanzar hacia condiciones más justas. El café representa el sustento de miles de familias chiapanecas y detrás de cada kilogramo hay trabajo, esfuerzo y años de dedicación. Por eso, recibir un pago justo es indispensable para dar continuidad a esta actividad y garantizar el futuro de nuestras comunidades”, expresó Utrilla Robles.

Café con Humanismo

Asimismo, destacó el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con las familias cafetaleras a través del programa Café con Humanismo, una estrategia que coloca a las personas productoras en el centro de las acciones públicas y refrenda el respaldo del Gobierno del Estado al fortalecimiento de sus capacidades productivas, la mejora de sus condiciones de vida y la generación de mayores oportunidades para quienes hacen del grano aromático una forma de vida.

Utrilla Robles subrayó que este acompañamiento institucional debe traducirse en mejores oportunidades para el sector, por lo que, desde el Incafech se impulsan acciones de asesoría, capacitación, fortalecimiento de la producción, mejoramiento de la calidad y promoción del café chiapaneco, con el propósito de consolidar una actividad más competitiva, rentable y sostenible, en la que las y los productores reciban mayores beneficios por su trabajo.

Diversidad

Finalmente, reiteró que Chiapas tiene en su cafeticultura uno de sus mayores orgullos y activos económicos, reconocido nacional e internacionalmente por la calidad y diversidad de sus cafés. Por ello, refrendó el compromiso del Instituto de mantener el trabajo coordinado con los gobiernos federal y estatal, así como con las organizaciones y familias productoras, para fortalecer toda la cadena de valor y contribuir a que el esfuerzo de quienes producen el café chiapaneco se traduzca en bienestar, justicia y mejores condiciones de desarrollo.