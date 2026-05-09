Gobierno responde sobre caso de Versaín Velasco

La Misión Permanente de México ante la Oficina de las Nacionales Unidas respondió a la solicitud hecha por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU sobre información relacionada al caso del defensor de derechos humanos, Versaín Velasco.

En la comunicación se solicita información sobre las condiciones de detención de Versaín Velasco García en el CERRS 5 en San Cristóbal, así como detalles sobre su lugar para dormir, su acceso a alimentos adecuados, su atención médica y seguridad.

Dicha comunicación fue enviada al Gobierno de México el 25 de febrero de 2026, y permaneció confidencial durante 60 días, lapso en el cual se esperaba que el gobierno respondiera, lo que hizo hasta el 24 de abril.

Respuesta

En respuesta a la solicitud hecha por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Mary Lawlor, la Misión Permanente de México señaló, en relación a la seguridad de Velasco García, que el defensor es monitoreado por personal “a fin de evitar violaciones a su derechos humanos”.

Así también, la Misión indicó que, a partir de 2023, se autorizó la entrega de apoyos económicos para cada una de las cinco familias desplazadas a raíz del caso de Versaín. El recurso, señalaron, tiene la finalidad de que sea utilizado para cubrir el pago de renta de inmuebles que habitan en San Cristóbal.

Por último, la Comisión informó que la Fiscalía General de Chiapas refirió que la Fiscalía de Justicia Indígena se encuentra integrando un expediente por delitos de lesiones y daños contra Versaín Velasco, esto derivado del escrito de denuncia presentado por el propio defensor.