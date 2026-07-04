Gobierno y municipios fortalecen coordinación

Con el propósito de fortalecer la coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios de la región, la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, encabezó el Encuentro Regional de Alcaldes para el Desarrollo Integral de la Frontera Sur, un espacio de diálogo y construcción de acuerdos orientado a impulsar el desarrollo económico regional y consolidar una política integral de atención a las personas en contexto de movilidad humana.

La titular estuvo acompañada por el subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico, Carlos Andrés Siles Torres, y el subsecretario de Movilidad Humana, Eduardo Antonio Castillejos, quienes presentaron a las y los presidentes municipales las principales estrategias que impulsa la Secretaría de la Frontera Sur para atender los retos y aprovechar el potencial de esta región estratégica del estado.

Toriello Elorza destacó que la Frontera Sur enfrenta importantes desafíos, pero también grandes oportunidades para consolidarse como una región estratégica para el desarrollo de Chiapas. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades municipales a fortalecer la coordinación institucional y construir una agenda común que permita impulsar el desarrollo económico, aprovechar las vocaciones productivas de cada municipio y brindar una atención integral, digna y humanitaria a las personas en contexto de movilidad humana.

Agenda de trabajo

Como parte de la agenda, el subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico, Carlos Andrés Siles Torres, destacó que la construcción de la frontera sur industrial requiere de una estrecha vinculación entre los municipios y la Secretaría de la Frontera Sur para identificar las vocaciones productivas de cada territorio, analizar las oportunidades de comercio exterior e impulsar estrategias que permitan atraer inversiones, fortalecer la infraestructura productiva, generar empleos y agregar valor a la producción regional.

Asimismo, anunció que próximamente, a través del programa PyME Exporta, la Secretaría de la Frontera Sur impulsará acciones coordinadas con los municipios para fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, promover su vinculación con mercados internacionales y consolidar las cadenas de comercialización de los productos locales, contribuyendo a incrementar su competitividad y al desarrollo económico de la frontera sur.

Personas en contexto de movilidad

Por su parte, el subsecretario de Movilidad Humana, Eduardo Antonio Castillejos, presentó los alcances de la Ley para la Atención y Protección de los Derechos de las Personas en Contexto de Movilidad Humana del Estado de Chiapas, un instrumento jurídico que reconoce la movilidad humana como una realidad estructural y coloca la protección de los derechos humanos en el centro de la acción pública.

Durante la presentación se destacó que esta legislación garantiza una atención integral a personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas y retornadas, bajo los principios de protección de derechos, no discriminación y coordinación institucional.