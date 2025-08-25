Golpe a ganaderos al bajar precio de compra de leche

Productores de leche del municipio de Tonalá se quejaron de que los dueños de queserías bajaron el precio de la compra de leche hasta los seis pesos.

Lo anterior generó una total inconformidad entre el gremio de ganaderos, así lo dio a conocer Juan Vázquez Noriega, presidente de la Ganadera Ejidal en la ciudad de Tonalá.

Vázquez Noriega, dijo que el bajo costo de la leche es un duro golpe para todos, porque prácticamente les baja de manera considerable el dinero que sacan cada semana de la entrega de leche a las queserías.

Informaron que en todo el municipio existen al menos unas treinta queserías que reciben la leche de los ganaderos, sin embargo nadie está de acuerdo con el bajo costo del litro de leche.

Indicaron que el municipio de Tonalá cuenta con al menos unos 40 mil ganaderos, la mayoría de los ejidos realizan actividades de ordeña.