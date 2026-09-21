Golpea clima al campo de Chiapas

El campo chiapaneco enfrenta uno de sus momentos más críticos del año. La falta de lluvias, el comportamiento irregular de las precipitaciones y una prolongada canícula han reducido la humedad de los suelos, afectado cultivos y disminuido la disponibilidad de agua para el ganado; mientras, productores de distintas regiones advierten que las pérdidas comienzan a comprometer su capacidad para volver a sembrar.

Panorama

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante mediados del mes de agosto, Chiapas registraba algún grado de afectación por sequía o condiciones anormalmente secas en 118 municipios, equivalentes a prácticamente todo el territorio estatal.

Del total, 74 localidades se encontraban anormalmente secos y 44 presentaban sequía moderada, mientras que 75.4 por ciento de la superficie estatal presentaba algún grado de afectación.

A finales del mismo mes, 52 municipios presentaban algún grado de sequía y otros 67 se encontraban en condición anormalmente seca.

Del territorio estatal, 32.2 por ciento registraba sequía moderada y 55.2 por ciento condiciones anormalmente secas, mientras únicamente 12.6 por ciento se encontraba sin afectación.

Pérdidas en el Soconusco

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en el Soconusco, donde campesinos y comisariados ejidales de la Unión de Ejidos “Emiliano Zapata” calificaron la situación como la peor sequía registrada en la región.

De acuerdo con los productores, alrededor de 10 mil agricultores y unas 45 mil hectáreas resultaron afectadas por la falta de lluvias.

Ante este escenario, los trabajadores del campo demandaron una Declaratoria de Desastre por sequía, así como la instalación de los Consejos Distritales y de Cuenca, y apoyos suficientes para hacer frente a las pérdidas.

Los productores también consideraron insuficiente el seguro agrícola contratado por el Gobierno de Chiapas, debido a que, aseguran, los recursos no alcanzan para cubrir la magnitud de los daños registrados.

En respuesta, el gobierno estatal anunció la activación del Seguro Agrícola Catastrófico para atender las afectaciones ocasionadas por la severa sequía en cultivos de maíz del Soconusco, mientras que, en la reciente visita a Chiapas, Claudia Sheinbaum ordenó a la titular de Agricultura, Columba López, atender la situación en coordinación con autoridades estatales.

La Frailesca pierde cosechas

Maciel Arroyo Pérez, agricultor con 15 años de experiencia en la Frailesca, explicó que este año las lluvias fueron escasas y no se presentaron como en temporadas anteriores, lo que provocó la pérdida de numerosas cosechas.

“Ha sido un año con muy escasas lluvias, las lluvias no se presentaron como en otros años y se perdieron muchas cosechas”, declaró.

Estimó que algunos campesinos perdieron hasta el 100 por ciento de sus cultivos.

Para dimensionar el golpe económico, explicó que quien sembró cinco hectáreas podría terminar recuperando únicamente la producción de una o dos.

La situación representa un golpe particularmente fuerte para las familias que dependen completamente de la actividad agrícola, pues además de perder la cosecha también deben enfrentar deudas y la dificultad de contar con recursos para sobrevivir y volver a sembrar.

Advirtió que la menor producción podría generar escasez y un incremento en el precio de los granos, afectando también a la población.

Recordó que en años anteriores ya se habían observado cambios en los periodos de lluvia relacionados con el cambio climático; sin embargo, afirmó que actualmente la situación es distinta debido a la escasez de precipitaciones y a los bajos niveles de los abrevaderos y aguajes.

Una crisis que alcanza a cultivos y ganado

La problemática también ha sido denunciada en las regiones Altos, Norte y Soconusco, donde productores de maíz, frijol y café, así como ganaderos, reportan afectaciones.

Ricardo Girón Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana para el Desarrollo Social y Sustentable (Acidesech), aseguró que el efecto climático ha generado pérdidas generalizadas y que el problema también alcanza al sector ganadero.

Explicó que la falta de lluvia ha reducido la disponibilidad de pasto y alimento para el ganado, situación que ha provocado la muerte de estos animales.

Consideró que los apoyos anunciados por el gobierno estatal representan una esperanza para los productores afectados, pero advirtió que deben llegar a todos los sectores y regiones perjudicadas.

También pronunció que en algunos municipios de las zonas Norte y Altos existen quejas relacionadas con el acceso a los dictámenes de Protección Civil, documentos que serían necesarios para acceder a los apoyos estatales.

Piden respuesta de los tres niveles de gobierno

Ante la magnitud de las pérdidas, los productores demandaron una respuesta coordinada entre las autoridades federales, estatales y municipales.

Los campesinos sostuvieron que la emergencia requiere medidas que permitan recuperar parte de las pérdidas y garantizar que quienes dependen de la actividad agrícola puedan continuar produciendo.

Mientras tanto, la Secretaría del Campo informó que mantiene seguimiento a las zonas afectadas y que las solicitudes de emergencia de los agricultores son canalizadas mediante las instancias municipales, conforme a los procedimientos normativos vigentes.

El titular de la dependencia, Marco Antonio Barba Arrocha, subrayó además que, junto con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), se presentó un análisis regional sobre las afectaciones provocadas por el fenómeno de “El Niño” en distintas entidades del país, incluida Chiapas.

Maíz, en el centro de la crisis

La situación resulta todavía más compleja por la dependencia que mantiene Chiapas del maíz proveniente del exterior.

El estado importa alrededor de 200 mil toneladas de maíz al año para cubrir su demanda interna y se estima que entre 60 y 70 por ciento del grano que se consume tiene origen importado.

Una parte importante llega desde Brasil y otros países de Sudamérica, situación que ha generado presión sobre los precios que reciben los productores locales.

El Puerto Chiapas se ha convertido en una de las principales puertas de entrada del grano.

Como muestra de la magnitud de este flujo, se han registrado descargas de buques con hasta 22 mil 750 toneladas de maíz a granel.

En contraste, las exportaciones chiapanecas son mucho menores y se concentran principalmente en Guatemala, hacia donde empresas comercializadoras de la frontera sur envían entre 200 y mil toneladas semanales.