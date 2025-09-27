Golpes de calor han provocado 4 muertes

Con base en las estadísticas de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, las temperaturas naturales extremas han provocado la defunción de 77 personas en México, de las cuales cuatro se ubican en Chiapas.

La temporada de calor, que comprende de la semana número 12 a la 40, señala que se han acumulado mil 639 casos; tan solo en la semana 37 fueron 52 nuevos reportes con cuatro fallecimientos vinculados a las temperaturas naturales extremas.

“Hasta el momento 28 entidades del país han notificado casos, destacándose el estado de Sonora y Tabasco que en conjunto, representan el 28.6 % del total de casos notificados”, relata la información publicada en la Dirección General de Epidemiología (DGE).

En ese contexto, se explicó que la afección mas común, con un 52.5 %, fueron los golpes de calor, sin embargo, también aparecieron 735 personas que mostraron deshidratación y otras 43 con quemaduras.

Panorama estatal

En el caso de Chiapas, las estadísticas muestran que en esta temporada de 2025 suman 21 casos vinculados a la deshidratación y otros 41 con golpes de calor. No hay cifras registradas por quemaduras.

De las 77 muertes que se han confirmado en esta temporada, 76 se confirmaron por golpes de calor y una más por deshidratación. Sonora encabezó la lista con 27 fallecimientos, seguido de Baja California con 9 y Veracruz con 8.