Golpeteo a Seguridad no ayuda: empresario

La estrategia de seguridad en Chiapas ha dado resultados positivos, pero ha sido vulnerada por información carente de sustento que busca desacreditar los avances logrados, así lo planteó el empresario y excandidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Martínez, al defender el trabajo realizado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

Si bien reconoció no conocer personalmente al secretario estatal de Seguridad, Óscar Aparicio, Martínez destacó que los resultados han sido visibles y esto se ve reflejado en la tranquilidad de la población.

El también político chiapaneco hizo referencia a dos temas que han generado polémica en días recientes a nivel nacional: la adquisición de autos clásicos en restauración y la difusión de una supuesta “narconómina” que involucra a elementos de Seguridad estatal.

Sobre el primer punto, consideró que convertir una práctica común como la compra de vehículos antiguos en un escándalo “parece más un intento de golpeteo que un tema de interés público”.

Respecto a las acusaciones contra integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Martínez sostuvo que ninguna institución está exenta de que algún miembro pueda fallar, aunque subrayó que ello no debe descalificar a la totalidad de un proyecto ni a sus responsables.

Cero tolerancia

Insistió en que quienes incurran en conductas indebidas deben responder de manera individual ante la ley, pero advirtió que pretender desacreditar toda una estrategia de seguridad a partir de casos aislados resulta irresponsable.

Al concluir, Martínez subrayó que Chiapas demanda instituciones firmes, debates públicos con seriedad y, sobre todo, condiciones de seguridad sostenidas.