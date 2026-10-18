Gómez: avanza Ruta de las Culturas Mayas

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, y la directora del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Chiapas, Janette Cosmes Vázquez, acordaron dar celeridad a la obra del proyecto carretero Palenque-Ocosingo.

De manera conjunta explicaron que recientemente realizaron una reunión entre ambos organismos constructores para revisar los avances y aspectos técnicos del proyecto llamado Ruta de las Culturas Mayas, una obra estratégica para impulsar el desarrollo económico, turístico y social de la entidad.

Importancia

Durante el encuentro, ambas funcionarias ratificaron la importancia de dar seguimiento a este proyecto prioritario, que busca fortalecer la conectividad y facilitar el acceso a servicios para las comunidades de la región.

Dijeron que la carretera Palenque-Ocosingo, Ruta de las Culturas Mayas, avanza conforme a lo programado gracias al esfuerzo coordinado entre los gobiernos estatal y federal, así como al diálogo permanente y los acuerdos con las comunidades de la región.