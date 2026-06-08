Gómez Zuart encabeza Jornadas de Limpieza

Como parte de las acciones preventivas impulsadas durante la temporada de lluvias, la titular de la Secretaría de Infraestructura (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, encabezó las Jornadas de Limpieza “Ciudad Digna” en los municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, una iniciativa que suma la participación de colegios de profesionistas, cámaras empresariales, asociaciones, empresas del sector de la construcción y ciudadanía.

En Tapachula se desplegó un operativo integrado por 10 retroexcavadoras, tres excavadoras, 12 volteos, tres unidades de respuesta inmediata, seis camionetas, cuatro podadoras y más de 150 personas con el objetivo de realizar labores de limpieza, desazolve y retiro de material de arrastre en puntos estratégicos del municipio para reducir riesgos y fortalecer la seguridad de la población.

Acciones

Posteriormente, en Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo una jornada de trabajo coordinado con colegios de profesionistas, organismos empresariales y sociedad civil para mantener espacios públicos más limpios, ordenados y seguros en beneficio de las y los chiapanecos.

En la capital del estado participaron 13 camiones de tres toneladas, 19 retroexcavadoras, 21 volteos, 27 camionetas “pick up” y estaquitas, dos equipos Bobcat, dos camiones multipropósito, tres unidades motorizadas y más de 200 personas organizadas en cuadrillas, consolidando un esfuerzo conjunto en favor de la prevención y el bienestar de la población.

Cooperación

Anakaren Gómez Zuart reconoció la disposición y el compromiso de los colegios, cámaras empresariales, empresas constructoras y ciudadanía que se han sumado a estas acciones, destacando que la prevención es una responsabilidad compartida que contribuye a proteger a las familias chiapanecas.