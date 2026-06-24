Gómez Zuart fortalece el diálogo con Copoya

Como parte de las acciones impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para fortalecer el desarrollo de Copoya, la titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, encabezó una asamblea de trabajo con autoridades ejidales, ejidatarios y habitantes de esta localidad.

Durante el encuentro, al que también asistió el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Carlos Torres Culebro, se presentó el proyecto para la consolidación de Copoya como el Pueblo Mágico de Tuxtla Gutiérrez, una iniciativa orientada a fortalecer su identidad, preservar sus tradiciones y potenciar los elementos que la distinguen.

Comunicación

La titular de la Seinfra destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con la ciudadanía, escuchando de manera directa sus planteamientos y necesidades para construir proyectos que respondan a las características y vocación de cada localidad.

En la asamblea se compartieron los alcances de la propuesta y se generó un espacio de diálogo en el que autoridades ejidales, ejidatarios y habitantes expresaron inquietudes, propuestas y puntos de vista para enriquecer esta visión de futuro para Copoya.

Las y los asistentes expresaron su disposición de continuar trabajando de manera coordinada para impulsar acciones que contribuyan a preservar el origen, la cultura, las tradiciones y la riqueza gastronómica de Copoya, reconociendo su importancia como uno de los principales referentes de identidad de Tuxtla Gutiérrez.