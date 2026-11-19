Un bebé de escasos 11 meses de edad fue encontrado solo gateando en una de las calles del municipio de San Juan Chamula.

El hecho generó preocupación entre quienes se percataron de que el pequeño se ubicaba en medio de la vialidad sin la supervisión de un adulto.

Un hombre que circulaba en su mototaxi por la noche captó en video donde se observa al menor gateando solo sobre el pavimento, mientras una mujer caminaba a unos metros de distancia.

Preocupación

Esta situación provocó indignación y comentarios entre la ciudadanía, quienes cuestionaron la falta de vigilancia hacia el pequeño y señalaron el peligro al que pudo estar expuesto al encontrarse en la calle, especialmente durante la noche y ante el paso de vehículos.

La población hizo un llamado a madres, padres y familiares a mantener una vigilancia permanente sobre los niños pequeños para evitar accidentes que puedan poner en riesgo su integridad.