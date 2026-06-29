Gracias a Sheinbaum, Chiapas se reposiciona

La senadora Sasil de León Villard celebró la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Chiapas, donde inauguró obras y presentó acciones que detonan el desarrollo local y reposicionan a la entidad en un papel estratégico en América.

En Metapa de Domínguez, la comandanta suprema inauguró un obra de relevancia internacional, pues la nueva Planta contra el Gusano Barrenador es también un reconocimiento al papel gestor de buenas prácticas, seguridad y colaboración internacional que tiene México y Chiapas en América.

Explicó que con recursos del gobierno de Estados Unidos y México se terminó la planta para producir moscas estériles que acaben con el gusano barrenador que tanto afecta al ganado.

En ese acto, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, y el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aplaudieron las acciones que se realizan en beneficio de México.

La senadora celebró la intensa gira de la mandataria nacional recordando que incluyó, por ejemplo, en Pijijiapan la supervisión de los avances del Plan Nacional de Maíz Nativo, un proyecto de seguridad nacional, por su relevancia alimentaria.

Apoyos

Mientras que en en Tuxtla Chico, entregó tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar; en Tapachula Becas Rita Cetina, un programa que transforma el futuro de niñas, niños y jóvenes del país.

Por último, en la capital chiapaneca realizó un nuevo acto de entrega del programa Vivienda para el Bienestar, favoreciendo con un lugar para vivir a miles de ciudadanos.