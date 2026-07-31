Gran Escapada 2026 generó 925 mdp

Chiapas registró la participación de 201 establecimientos en la segunda edición de La Gran Escapada 2026 y una derrama económica de 925 millones de pesos, lo que consolidó su vocación como un destino de naturaleza y turismo cultural de alto impacto, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez, Miguel Ángel Blas Gutiérrez.

De acuerdo con el líder empresarial, la campaña “La Gran Escapada 2026”, conocida como El Buen Fin del Turismo, fue impulsada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y la Concanaco Servytur, y se llevó a cabo del 18 al 21 de junio.

En esta edición participaron seis mil 577 establecimientos turísticos de las 32 entidades federativas, que pusieron a disposición de las y los viajeros más de 114 mil experiencias turísticas, generando una derrama económica superior a 44 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 10 por ciento con respecto a la edición de 2025.

Blas Gutiérrez destacó: “Chiapas reafirmó su posición como uno de los principales destinos turísticos del sureste del país. Los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Palenque concentraron la mayor participación, principalmente en los sectores de hospedaje, agencias de viajes y animación turística”.

Asimismo, señaló que “uno de los aspectos más destacados fue la oferta de paquetes con valor agregado y beneficios adicionales sin costo, modalidad que predominó entre los prestadores de servicios turísticos chiapanecos al ofrecer experiencias más completas sin disminuir los precios ni la calidad del servicio”.

En ese contexto, el presidente de Canaco Tuxtla expresó que el organismo trabaja para fortalecer las condiciones que permitan el crecimiento sostenido del turismo en la entidad.

Por ello, se ha sumado a las jornadas de consulta con el propósito de construir un marco jurídico moderno que impulse la competitividad de Chiapas bajo principios de transparencia, coordinación institucional y desarrollo equilibrado.