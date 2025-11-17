Gran éxito en la Carrera “Desafío Villaflores 2025”

Con gran talento, adrenalina y un imponente escenario natural lleno de paisajes verdes, se llevó a cabo con rotundo éxito la edición 2025 del “Desafío Villaflores”.

Más de 200 ciclistas provenientes de distintos municipios de Chiapas y de diversos estados del país participaron en esta exigente competencia, demostrando pasión, entrega y una impresionante capacidad de resistencia a lo largo del recorrido.

Competencia

El banderazo de salida estuvo a cargo de la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, la directora del Instituto del Deporte en Chiapas, Bárbara Altuzar, y el delegado del deporte en la Frailesca, Kevin Indilí Cigarroa, quienes dieron inicio a la ruta de 100 kilómetros que puso a prueba el rendimiento y disciplina de los competidores. Desde las primeras horas del domingo, la ciudad se llenó de energía y emoción ante el paso del pelotón.

De acuerdo con los propios pedalistas, esta competencia inédita logró reunir a algunos de los mejores ciclistas del estado, quienes destacaron la excelente organización, el reto que implicó la ruta y el cálido recibimiento de las comunidades.

Gran aceptación del pueblo

El público de varios ejidos de Villaflores disfrutó de un espectáculo deportivo de gran nivel, consolidando al “Desafío Villaflores” como una de las pruebas ciclistas más atractivas y prometedoras de la región. Se agradece el patrocinio de Buenaventura, Dominos GPM, Farmacias del Ahorro, Aseguradora Qualitas, Oasis de los Frailes, Red Natura Vive Club, Gas Com, El Mesón Giant, Fisio Vital y Gaso Express.