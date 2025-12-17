Gran incidencia en economía por remesas

La recepción de remesas desde el extranjero en Chiapas mejoró este año de forma importante, manteniendo al estado entre los que tuvieron mayor captación a nivel nacional.

El contador público certificado, Néstor Gabriel López, comentó que esto refleja que a pesar de las políticas migratorias de Estados Unidos los mexicanos siguen migrando, ya que es del vecino país de donde proviene el 97 % de las remesas.

Chiapas es de los seis estados que recibe más remesas, al cerrar el tercer trimestre de 2025 con un ingreso de mil 103.12 millones de dólares (mdd), lo que equivale al 6.84 % del total recibido en el país.

Dijo que no hay que confundir las remesas con el tema de la circulación de los dólares, porque, por ejemplo, en San Cristóbal de Las Casas que registra la cifra más alta con 248.43 mdd, tiene gran afluencia en turismo extranjero.

Resultados

Recordó que para México, se esperaba un crecimiento económico para este año de entre 0.5 a 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), las remesas en 2024 representaron el 3.4 %, es decir, más del doble de lo esperado para el crecimiento de México.

Con esto se demuestra la gran incidencia que tienen las economías mexicanas y si no hay políticas públicas que vayan alineadas a programas de inversión o cultura financiera, la circulación del dinero quedará solo en el tema del consumo de bienes superfluos.

Para el 2026 se prevé un crecimiento económico entre el 1.8 y 2.8 % para lo cual las remesas son clave en la negociación de cualquier tema económico y todo lo que tenga que ver con el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que se va dar el próximo año.

Importante tomar en cuenta que algunos políticos de Estados Unidos han propuesto imponer un impuesto al envío de dinero entre el 3.5 y 5 %, que se consideraría alto ya que incide en la economía familiar.