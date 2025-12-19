Granizada inusual en La Candelaria

Una granizada inusual se registró la mañana de este jueves en el ejido La Candelaria, municipio de San Cristóbal de Las Casas. El fenómeno meteorológico inició con un estruendo seguido de un rayo, posteriormente la lluvia y granizo que en pocos minutos cubrió la zona, provocando que se viera una capa de hielo por todo el municipio.

La tormenta sorprendió a los habitantes y autoridades del lugar, ya que es la primera vez que cae granizo en el mes de diciembre a días de que inicie la época invernal.

La granizada causó daños a los cultivos y hortalizas de los lugareños, movilizando a los grupos de auxilio para verificar la afectación que causó.

De acuerdo con reportes de la población, la caída de granizo duró varios minutos, cubriendo campos, caminos rurales, patios y techos con una capa blanca.