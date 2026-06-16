Granizada sorprende a habitantes de SCLC

Una fuerte granizada y lluvia fue la que cayó la tarde de este lunes en colonias y comunidades de la zona Sur de San Cristóbal de Las Casas.

La intensa granizada cubrió los campos, techos y calles con hielo, evento que llamó la atención de los habitantes de esta parte de la ciudad.

Personal de Protección Civil y de seguridad realizan recorridos por la zona afectada, sin que se reportaran daños mayores, lo mismo indicaron autoridades tradicionales de comunidades.

Las zonas afectadas fueron: San Felipe Ecatepec, Los Alcanfores, María Auxiliadora, entre otras, ubicadas en las faldas del cerro de Huitepec.

Duración

La fuerte granizada tuvo una duración de aproximadamente 30 minutos, tiempo suficiente para cubrir de hielo el Sur de San Cristóbal. Donde sí se reportaron daños fue en árboles frutales y cultivos.

Los colonos denunciaron que la fuerte lluvia se registró con intensidad en el sur del municipio, no tanto en el centro de la ciudad.