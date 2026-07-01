Grave mujer atropellada hace una semana

El estado de salud de la señora Maty, atropellada la semana pasada en el barrio de San Ramón por una mujer que conducía su vehículo con exceso de velocidad, sigue siendo grave, informaron fuentes oficiales.

Dijeron que debido a lo delicado de su salud, la mujer, de 62 años, sigue internada en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, donde el lunes le realizaron una tomografía porque aún no recobra el conocimiento, ya que el golpe fue en la cabeza.

“No sabe quiénes son las personas que mira; apenas reconoce a su esposo y a su cuñada”, comentó una persona que conoce el caso y que pidió el anonimato.

Hechos

La mujer fue atropellada el 22 de junio frente a las instalaciones de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se ubican en el barrio de San Ramón de San Cristóbal de Las Casas.

Después del accidente y de la petición realizada por los empleados del IMSS, las autoridades municipales colocaron boyas en el cruce de la Diagonal Hermanos Paniagua y la calle Tabasco, con el fin de que los automovilistas reduzcan la velocidad.

Maty fue atropellada cuando, como todos los días, salía de la clínica tras dejarle el desayuno a su hija que trabaja en esa institución.

Empleados del IMSS dijeron que la mujer que la atropelló, que fue detenida por la policía municipal de San Cristóbal minutos después del accidente, “no se quiere hacer responsable”, por lo que el caso “está en denuncias”.