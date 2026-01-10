Grave problema de embarazos en menores

Las cifras de los embarazos no deseados, principalmente en menores de edad, alcanzan números muy altos en los municipios de la Costa y Soconusco, señaló la titular de la organización “Por la Superación de la Mujer A.C”, Elsa Simón Ortega.

Casos

Dijo que el año que recién concluyó, registra una suma de 585 casos de los que tuvo conocimiento el sector salud, sumando aquellos que son atendidos por parteras en las zonas rurales.

La entrevistada señaló que el 2025 cerró con un incremento de más del 20 % respecto al año anterior, los números colocan a esta región del estado como uno con los mayores índices de este tipo de embarazos y agregó que los registros en la primera semana de 2026, señalan nueve casos más, lo que representa una situación crítica, ocasionados por violencia sexual y falta de acceso a educación sexual en las familias, lo que además pone en riesgo la salud de las menores y al feto.

San Cristóbal

Hizo referencia al reciente caso ocurrido en hospital de San Cristóbal de Las Casas, en donde una niña de 13 años se encuentra grave por dar a luz, es solo la punta de iceberg, ya que esta problemática se ha denunciado, pero nadie ha hecho nada para atenderla.

Señaló que la situación es muy preocupante, ya que se trata de niñas y adolescentes que se ven obligadas a asumir responsabilidades parentales a una edad muy temprana, lo que pone en riesgo su salud y su futuro.

Denunció que, a pesar de la gravedad del problema, no se han tomado medidas efectivas para abordar la situación, “se trata de buscar alternativas y soluciones, pero parece que solo estamos dando números y números, y esto no cesa”.

Exigencias

“Exigimos que se tomen medidas urgentes para abordar la situación, como proporcionar educación y orientación a las niñas y adolescentes sobre salud reproductiva y derechos humanos, también brindar apoyo a las familias para que puedan cuidar a sus hijas y evitar situaciones de abuso y explotación”, abundó.

Indicó que lamentablemente muchos de los embarazos de menores de edad son consecuencia de violaciones sexuales que sufren en casa, por lo que es necesario que los padres de familia estén atentos a cualquier cambio de comportamiento de sus niñas.

Ley

Detalló que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para Niños, Niñas y Adolescentes, mandata a la Secretaría de Educación, de Salud y a la Fiscalía a buscar alternativas y encontrar solución a esta problemática.

Mencionó que este alarmante aumento de embarazos en menores de edad debería activar a los DIF municipales para atender la situación, sin embargo, tal parece que solo se trata de números y cifras y no dan prioridad a este tema.