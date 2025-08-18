Gremio se deslinda de comunicador que acusa persecución

Comunicadores de Huixtla y Tapachula se deslindaron de una persona que se autodenomina periodista y que en ocasiones anteriores ha sido señalado por situaciones irregulares.

Se trata de Iván Alejandro Díaz Hernández, quien a través de su portal de Facebook El Canal Costeño maneja una agencia de publicidad con asesorías a comerciantes para la venta de sus productos, y que denuncia que fue víctima de persecución por sujetos armados que irrumpieron en su domicilio y negocio en la ciudad de Huixtla.

Sin embargo, el gremio periodista de la localidad se deslinda de esta persona y en algunos portales acusaron al sedicente comunicador de montar un escenario y hacer un video para evadir presuntos señalamientos en su contra, presumiendo que fue la FGE los que llegaron a su casa para hacer el cateo y despojarlo de una computadora.

Postura

Los comunicadores señalan que en El Canal Costeño no hay notas informativas, solo videos de publicidad de negocios, por lo que aseguran que es ajeno a la actividad del periodismo. Además, en la grabación en la que hace la denuncia, el sedicente periodista asegura que hombres armados ingresaron al inmueble que renta y revisaron todas sus pertenencias, presuntamente ocasionando destrozos, pero según estos hay inconsistencias que hacen poco creíble su versión: hay objetos en el piso que parecieran fueron colocados de manera cuidadosa, lo que contrasta con un cateo violento; las declaraciones de la pareja también son incongruentes porque señala que antes de llevarse a esta persona le pidieron ropa; por último señalaron que la puerta no fue violada, sino que los que entraron utilizaron llaves para abrir.