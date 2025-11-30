Grupo anuncia cancelación en el Cervantino

A través de sus redes sociales, Los Pream, banda anunciada como uno de los actos principales para el segundo día del Festival Cervantino Barroco, denunciaron que la organización del evento canceló su presentación el 27 de noviembre, dos días antes de su evento, esto debido a un “recorte presupuestal de última hora”.

El encargado de darles la noticia fue Cicerón Aguilar Acevedo, organizador del evento y coordinador de Enseñanza y Fomento Artístico del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

La agrupación, originaria de Oaxaca, indicó que pese a su ilusión de visitar San Cristóbal, es imposible realizar su show sin las garantías mínimas.

En su comunicado instaron a que los responsables del festival informen de forma transparente sobre dicha situación tanto a los artistas como al público. Hasta el momento, Coneculta no ha informado de esta cancelación en ninguna de sus redes sociales.

A pregunta expresa sobre el hecho, los organizadores del evento decidieron no dar ninguna respuesta, señalando que en los próximos días se daría un posicionamiento oficial.

Asistencia variada

Otro elemento constante en los eventos del festival ha sido el retraso que, en algunos casos, llegan hasta los 40 minutos. Ese fue el caso del concierto ofrecido por Daniel Ortega y Horacio Franco, quien se disculpó con el público y explicó que la tardanza fue porque debían componer el clavecín que se les otorgó.

El público ha señalado la poca promoción de estos eventos, además de una asistencia variada, pues mientras foros tienen lleno total, como el caso del que tiene lugar en el Centro Cultural del Carmen, otros no llegan ni a cubrir la mitad del aforo.