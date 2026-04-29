Grupo de choque es respaldo por el ayuntamiento

Autoridades de la comunidad San Antonio de los Baños denunciaron al grupo de choque Campo Grande II, liderado por Alejandro Sánchez Díaz y respaldado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, mismo con el que tuvieron un altercado que resultó en agresiones físicas y en un intento de homicidio.

Antecedentes

Según señalan las autoridades, el grupo de choque nació a partir de desacuerdos internos, tras los cuales, y de manera unilateral, determinaron retirarse de la comunidad San Antonio de los Baños. Sin embargo, indican, estos se apoderaron de tierras que corresponden a la localidad “y que desde tiempos inmemorables lo mantenemos en posesión, en la cual se localizan nuestras ollas de captación de agua”.

Desde entonces, Campo Grande II, conformado por alrededor de 16 personas, le impidieron el acceso al servicio a pesar de contar documentos de donación y pago de derechos.

Provocación

“Sin embargo, apostando al diálogo siempre hemos tocado las puertas del ayuntamiento y de otras instituciones con la finalidad de resolver en definitiva dicha diferencia”, aclaran en su comunicado.

La comunidad, que hizo público estos hechos por acuerdo de su asamblea general, denunció que Campo Grande II está haciendo actos de provocación, tales como realizar disparos con arma de fuego e impedir el servicio de internet, “como si ellos fueran los dueños de las vías públicas”.

Confrontación

La comunidad de San Antonio de los Baños asistió, el día 17 de abril, a una reunión de trabajo en donde pidieron la presencia de la Fiscalía Indígena y la subsecretaría o delegación de gobierno de San Cristóbal, “por lo que se acordó con el grupo de Alejandro tener una próxima reunión donde estén dichas instituciones, teniendo como fecha el 30 abril, a las 10 horas”.

No obstante, el 26 de abril, el grupo de choque, “sin el consentimiento de la asamblea de nuestra localidad” realizó la instalación de un toma de energía eléctrica. Al acudir las autoridades para solicitar que no realizarán el acto hasta que hubiera un acuerdo, uno de los integrantes de Campo Grande II realizó agresiones físicas.

Ante los hechos, la comunidad de San Antonio de los Baños pidió castigo al responsable, así como la intervención de los tres órdenes de gobierno. Por último, rechazaron la política divisionista de las comunidades por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas.