Grupo de invasores se disputan terreno

Un grupo de invasores que se habrían posicionado desde hace varios años en un terreno al poniente del municipio de Cintalapa, que hoy es conocido como la colonia “Leona Vicario”, en la actualidad se disputan el territorio entre presuntas amenazas y agresiones que han generado preocupación entre los mismos de llegarse a cumplir.

Así lo afirma el señor Rosemberg Vázquez Santos, quien se dice propietario de uno de los lotes, quien afirma tener la documentación del espacio de tierra, además de contar con recibos que avalan pagos prediales desde hace algunos años junto con más de treinta personas.

Una de las discusiones que han calentado los ánimos entre las agrupaciones, es la reventa de espacios que ya tienen “dueño”, así también, el cercado de un tramo de tierra que según planos pagados por los mismos aviadores señalan que son destinados para áreas verdes, y presuntamente ya están siendo vendidos.

Conflicto

En ese contexto, las partes involucradas señalan que han recibido amenazas y aparentes intentos de desalojo por integrantes de la parte contraria, lo cual ha provocado constantes reuniones para poder buscar la vía legal y lograr ser propietarios de los predios invadidos.

Asimismo, ambas agrupaciones solicitan la intervención de las autoridades competentes, para que ayude a esclarecer la situación legal de los terrenos y así conocer al o los propietarios, ya que si la situación continúa escalando bajo amenazas podría ocurrir un hecho lamentable al calor de la discusión.