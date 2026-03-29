Grupo “Génesis” llega a Mapastepec

Tras cinco días de haber partido de Tapachula, la caravana migrante “Génesis” arribó este sábado a Mapastepec y señalaron que no cederán a las presiones de las autoridades migratorias que pretenden impedirles salir de Chiapas, como es su objetivo.

El contingente se instaló en el domo del barrio Santa Cruz, en donde descansarán algunas horas, ya que aseguran que continuarán con el viaje para tratar de alcanzar la Ciudad de México u otros estados del país, en donde puedan encontrar oportunidades laborales.

Brindan atención médica

Personal de Protección Civil y de la organización Médicos sin Fronteras, han brindado atención a decenas de ellos por deshidratación y afectaciones en la piel y en los pies, debido a las largas caminatas y las condiciones climáticas.

Entre el contingente conformado en su mayoría por hombres, también van mujeres y familias completas, entre ellos niños, quienes tienen la esperanza de obtener su regularización en el país.

Insisten en que la falta de atención y solución a sus peticiones ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), fue lo que los obligó a salir en caravana de la frontera sur.

Durante el recorrido han sido custodiados por elementos de la Guardia Nacional, del Grupo Beta del INM y de organismos de atención a la salud, sin que hasta el momento se hayan presentado problemas.