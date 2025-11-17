Grupo interinstitucional realiza Operativo Buen Fin

El grupo interinstitucional conformado por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Frailesca y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), la Guardia Estatal Preventiva, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Policía Municipal, realizaron el Operativo Buen Fin en la cabecera municipal de Villaflores.

Los elementos recorrieron centros comerciales del barrio Centro, Plaza Las Flores y el parque Central, con el propósito de mantener presencia institucional y brindar atención inmediata.

La FGE reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.