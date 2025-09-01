Grupos de lancheros afectan a cooperativas

Tras haber circulado información sobre la presunta falsificación de brazaletes para los recorridos que se ofrecen en el Cañón del Sumidero, Asunción López Martínez, integrante de la cooperativa Nandambúa, señaló irregularidades cometidas por grupos de lancheros en los paseos turísticos, afectando la economía y la operación de cooperativas reguladas.

López Martínez explicó que, durante la pandemia, se agudizó la desigualdad competitiva entre embarcaderos. “Mientras a cooperativas como la nuestra se nos suspendió temporalmente la actividad, otros grupos recibieron autorización para trabajar, lo que permitió que captaran una mayor cantidad de clientes”, expresó.

No es una competencia justa

“No es una competencia justa y leal. Ellos cobran precios muy por debajo del nuestro: nosotros manejamos tarifas de 240 pesos, y ellos ofrecen el mismo recorrido en 180. Con nuestros costos, es imposible igualar ese precio”, agregó. Respecto a la presunta falsificación de brazaletes de control, López Martínez aclaró que no tiene pruebas contundentes sobre su fabricación ilícita, pero confirmó que se han detectado prácticas irregulares en el uso de estos dispositivos.

“Lo que sí hemos visto –y lo he reportado a las autoridades– es que en embarcaderos de Chiapa de Corzo y Osumacinta a veces no colocan el brazalete al turista, se lo prestan solo momentáneamente o directamente no se lo ponen, especialmente en tramos donde no hay casetas de vigilancia”, detalló.

Estas acciones, dijo, les permiten reducir costos y ofrecer precios más bajos, evadiendo al mismo tiempo los controles establecidos para transitar dentro del Cañón.

Obligaciones

Mientras tanto, cooperativas como Nandambúa están obligadas a pasar por casetas de vigilancia, donde son revisadas y, en caso de no portar la identificación correspondiente se les impide el acceso.

“A nosotros nos exigen todos los controles, a ellos no y por eso no estamos trabajando parejo”, puntualizó.

En este panorama hizo un llamado a las autoridades competentes, para mantener mayor vigilancia en este tema, y así ponerlos en una situación de igualdad.