Grupos gallísticos y de caballos marchan contra prohibición

Grupos y clubes gallísticos y de carreras de caballos provenientes de diversos municipios marcharon del Parque 5 de Mayo al Parque Central de la capital chiapaneca como protesta ante la medidas que anunció el gobierno del estado sobre prohibir las peleas de gallos y carreras equinas debido a que en estas actividades se concentran integrantes de grupos criminales.

Cientos de personas que se dedican a estas actividades, vestidas de blanco, al llegar al Parque Central, colocaron mantas y lonas con los nombres de sus clubes y el municipio de donde provenían, frente a Palacio de Gobierno; en ellas también se leían pronunciamientos en rechazo a la prohibición

El contingente integrado por criadores de gallos y caballos señaló que están en contra del planteamiento referente a que estas actividades derivan en hechos de violencia relacionados al crimen organizado.

Contrario a la prohibición, este sector pide a las autoridades estatales el reconocimiento y respeto a sus actividades las cuales señalan como tradicionales, y que aseguran forman parte de la cultura y economía de varias comunidades del estado.

Asimismo, destacaron que esta prohibición impactaría gravemente a miles de familias que dependen de estas actividades para su sustento, además de la importante derrama económica que genera a múltiples sectores.

Posturas

“Son miles de personas en el estado las que están involucrados de manera directa e indirecta en las peleas de gallos y carreras de caballos; desde quienes cuidan, limpian, alimentan y entrenan a los animales, las veterinarias, e incluso hasta las personas que acomodan los coches cuando se realizan este tipo de eventos”, dijo Miguel Ángel López, integrante de Cuadrilla de Tonalá, quien viajó a Tuxtla Gutiérrez para manifestarse.

Por su parte, el presidente de la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate y de la Comisión Mexicana de Promoción Gallística, Efraín Rábago Echegoyen comentó en entrevista que las peleas de gallos son una fuente de empleo para personas de todas las edades, incluidas personas mayores o con discapacidad, y recalcó que su eliminación sería un golpe para las comunidades rurales que dependen de esta tradición.

“Como lo he mencionado no tenemos antecedentes de que aquí en Chiapas alrededor de estos eventos de las peleas de gallos y carreras de caballos haya habido algún problema. No lo hay, por eso me extrañan estas declaraciones”, sostuvo.

Asimismo, Rábago Echegoyen reconoció que la violencia que se ha vivido en otras partes de México no se había visto antes en Chiapas y que ahora es una realidad que impacta a la entidad.

“Yo recuerdo en años anteriores se vivía aquí muy bien, venía uno a los eventos y podía estar uno circulando en las calles a cualquier hora; sabemos que últimamente, y lo sabemos por los medios, que ha habido mucha, mucha delincuencia pero nada relacionado con los gallos”, dijo para finalizar.