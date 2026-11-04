Grupos vulnerables deben vacunarse contra el covid

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, correspondiente a la semana epidemiológica 41 de 2026, en lo que va del año se han confirmado aproximadamente tres mil 19 casos de covid-19 y 109 defunciones.

Estas cifras manifiestan la importancia de mantener las estrategias de prevención y fortalecer la vacunación oportuna, particularmente entre los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Moderna dio a conocer que participa en la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027 con una formulación contra covid-19 basada en el antígeno LP.8.1, conforme a los lineamientos nacionales.

La formulación se alinea con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que mantiene LP.8.1 como antígeno recomendado para las vacunas contra covid-19 y destaca la importancia de la vacunación oportuna.

Vacunas

Los grupos de mayor riesgo son personas de 60 años y más, mujeres embarazadas, personas con enfermedades o condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones, personal de salud, menores de cinco años, conforme a la edad autorizada y al esquema que corresponda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene un sistema de vigilancia y evalúa información genómica, características antigénicas, respuesta inmunitaria y efectividad clínica para orientar las decisiones sobre la composición de las vacunas.

En México esta vacuna se ofrece de manera gratuita en las instituciones públicas, de acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias federales. Hacemos un llamado a la población para que durante esta temporada invernal acuda a los servicios de salud.

“La vacunación es una medida fundamental para disminuir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte, particularmente entre los grupos prioritarios contemplados en los lineamientos oficiales de la Secretaría de Salud”.