Guarda el Archivo Histórico secretos de nuestro pasado

Entre estantes y documentos que han sobrevivido al tiempo, el Archivo Histórico de Chiapas-Unicach resguarda fragmentos importantes de la vida del estado.

Sus libros, periódicos, fotografías, mapas y expedientes permiten acercarse a otras épocas y conocer la historia de sus pueblos.

Ediciones añejas

El acervo reúne más de 34 mil libros, algunos con ediciones del siglo XVI, también conserva una hemeroteca con más de 28 mil periódicos publicados entre 1827 y 2016, además de fotografías, mapas y fondos documentales.

Entre sus piezas destaca el llamado Libro del Becerro, fechado a finales del siglo XVI, siendo un testimonio de prácticas económicas y sociales de la época colonial; es decir, cada material conserva información muy valiosa.

En sus páginas aparecen noticias, decisiones de gobierno, cambios en las ciudades y acontecimientos que marcaron el rumbo de Chiapas.

En este recorrido, observamos a una estudiante unicachense hojeando algunos ejemplares, el cual expresa que no son solamente papeles antiguos y botados.

Hechos resguardados

“Son fuentes que ayudan a investigadores, alumnos y a cualquier persona interesada a comprender el presente desde el pasado y descubrir hechos locales. Conservar este patrimonio exige cuidado y trabajo constante.

Parte de los documentos llegó después de permanecer olvidado o en riesgo de perderse, y hoy su resguardo permite que nuevas generaciones puedan conocerlos y estudiarlos”, expresa Karen, lectora y apasionada de los libros añejos.

Es importante destacar que un archivo no cumple su propósito únicamente por permanecer protegido, necesita ser visitado, consultado y reconocido por la sociedad.

Por tal razón, acercarse a estos espacios significa valorar a quienes preservan sus acervos. Mantenerlos es evitar que el pasado caiga en el abandono y asegurar que sus testimonios sigan contando quiénes somos.