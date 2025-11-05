Guardan minuto de silencio por asesinato de alcalde

El pleno del Congreso del Estado guardó este martes un minuto de silencio en memoria del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado días atrás, a petición de la diputada panista, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, quien en su tribuna lanzó un enérgico llamado a que este tipo de casos no se repitan.

La legisladora criticó duramente la falta de resultados en materia de seguridad y calificó los informes oficiales como “llenos de cifras manipuladas”.

Reclamo

“México necesita resultados, mientras en Palacio Nacional siguen con la política de ‘abrazos y no balazos’, la violencia se multiplica en cada rincón del país”, expuso

Señaló que este asesinato es “el más reciente y terrible símbolo de lo que ocurre cuando el Estado abandona su deber”.

Subrayó la naturaleza del crimen, ocurrido en un acto público y frente a la familia y simpatizantes del edil.

“Este homicidio no es un hecho aislado ni simplemente una tragedia más: es un ataque directo al corazón de nuestra democracia, un reto al Estado de Derecho y una vergüenza para quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad”, declaró con contundencia.

Ibarra Gallardo recordó que el alcalde Manzo había alzado su voz repetidas veces para pedir auxilio frente al crimen y solicitar la intervención de las autoridades federales.

“Esa petición de ayuda ignorada, ese ‘grito de auxilio’ que se convirtió en su último acto público es una mancha indeleble en el historial de quienes gobiernan desde el poder”, afirmó.

La legisladora culminó su participación exigiendo que no haya más “llamadas de auxilio sin respuesta” ni “gritos ahogados en el silencio institucional”. Hizo un llamado por un gobierno que “proteja a sus ciudadanos” y entendiera que “servir es muy distinto a someter”.