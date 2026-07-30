Guardia Nacional renueva mando en San Cristóbal

Como parte del relevo anual de mandos, el coronel de Infantería G.N. E.M., Williams Conrady Chavarría González, asumió este miércoles la titularidad de la 34/a Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional con sede en San Cristóbal de Las Casas.

La ceremonia de toma de protesta y posesión del cargo se llevó a cabo en las instalaciones de la Guardia Nacional, ubicadas sobre el Eje Vial 1, con la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, mandos militares y representantes de corporaciones de seguridad.

Durante el acto protocolario realizado conforme al ceremonial militar, se rindieron honores a la bandera y se efectuó la protesta de ley y la entrega formal del mando, en cumplimiento del proceso de rotación institucional que busca fortalecer las operaciones y la estructura de la corporación.

Las autoridades asistentes destacaron que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal ha permitido reforzar las estrategias de seguridad en la región Altos de Chiapas, por lo que reiteraron su compromiso de mantener el trabajo conjunto para preservar la paz y la tranquilidad de la población.

Al término de la ceremonia, el nuevo coordinador recibió la bienvenida por parte de las autoridades presentes, quienes le desearon éxito en su nueva responsabilidad y refrendaron su disposición para continuar colaborando en las acciones de seguridad en beneficio de los habitantes de San Cristóbal de Las Casas y municipios vecinos.