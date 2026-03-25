Guardia turística blindará Chiapas en Semana Santa

Ante la espera de más de dos millones de visitantes que se prevé durante el periodo vacacional, se activó el Operativo Semana Santa 2026, un despliegue que desde el 27 de marzo y hasta el 13 de abril buscará garantizar la seguridad y atención de turistas nacionales y extranjeros en los puntos de mayor afluencia del estado.

La Guardia Estatal de Turismo desplegará a 40 elementos capacitados en atención al visitante, orientación turística, proximidad social y respuesta inmediata ante emergencias.

A estas labores se suman unidades de radio patrulla, células de auxilio vial, personal de proximidad y módulos de información instalados en puntos estratégicos.

Destinos turísticos

El estado reforzará los principales destinos turísticos de Chiapas, entre los que destacan Palenque, Tapachula, Puerto Arista, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Ocosingo, Comitán y Tuxtla Gutiérrez.

La cobertura incluye también zonas arqueológicas, playas, centros ecoturísticos y los corredores carreteros con mayor tránsito durante la temporada vacacional.

La dependencia indicó que reforzará la proximidad social, mediante acciones de acompañamiento y orientación en módulos de información, así como la implementación del programa Ángel Guardián, enfocado en auxilio vial y asistencia mecánica.

Los operativos se ejecutan de manera coordinada con autoridades como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, cuerpos de bomberos y policías municipales de cada municipio involucrado.

El objetivo, señalaron, es proteger la vida, la integridad y el patrimonio tanto de quienes visitan el estado como de los propios chiapanecos que transitan por las zonas turísticas durante los días de descanso.

Con este despliegue, las autoridades buscan no solo atender eventualidades, sino también consolidar la imagen de Chiapas como un destino seguro, confiable y preparado para recibir al turismo nacional e internacional en uno de los periodos de mayor movilidad del año.