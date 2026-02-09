Guardia turística refuerza presencia en Chiapas

La Guardia Estatal de Turismo de Chiapas ha expandido su despliegue operativo a los principales municipios con mayor afluencia visitante en los que destacan Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Ocosingo, Tonalá, Tapachula y Palenque.

Juan Carlos Alfaro Santos, director de la Guardia Estatal de Turismo, reveló que se cuenta con una plantilla de 50 elementos, cuerpo de seguridad que ha fortalecido su presencia territorial mediante una estrategia integral de seguridad y proximidad.

De acuerdo a datos proporcionados por el titular, aseguró que se han realizado un aproximado de 8 mil recorridos a pie y un número similar de patrullajes en unidades motorizadas, complementados con 3 mil 343 servicios de vigilancia específica en zonas turísticas y de alta concentración.

A estas acciones se suman 87 operativos conjuntos, 772 escoltamientos y el establecimiento de 816 puntos fijos de vigilancia preventiva.

Acciones

Alfaro Santos explicó que el apoyo vial ha sido uno de los servicios brindados, con la prestación de auxilios del programa "Tu Ángel Azul" y otros apoyos en la red carretera, brindando una atención oportuna y prevenir accidentes para ciudadanos y turistas.

Sobre la proximidad social, se registraron cerca de 10 mil 777 acciones en este rubro, las cuales beneficiaron directamente a 84 mil 207 personas, incluyendo visitantes, prestadores de servicios y residentes locales.

A la par el director dijo que se acompañó el repunte turístico en Tapachula con la llegada de cruceros, brindando orientación a los visitantes que arribaron a territorio chiapaneco.

Tan solo en enero, el operativo inició con un ritmo activo debido a que se han realizado más de mil recorridos a pie, mil 291 patrullajes, 405 servicios de vigilancia, 105 escoltamientos y 118 puntos fijos.

Además, se brindaron 25 auxilios viales "Tu Ángel Azul" y se ejecutaron 2 mil 088 acciones de proximidad social, beneficiando a mil 445 personas.