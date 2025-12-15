Guardias en juzgados ante periodo vacacional

El presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, informó que durante el actual periodo vacacional permanecerán guardias para atender casos prioritarios mientras se reanuda la atención institucional de los distritos judiciales en el estado el próximo 5 de enero.

“El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento al acuerdo del Consejo de la Judicatura y en atención a lo establecido en el Calendario Oficial 2025, determinó la suspensión de labores en cumplimiento del segundo periodo vacacional”.

Receso

Explicó que, en consecuencia, no correrán términos procesales en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del estado, quedando las guardias correspondientes para atender casos emergentes y prioritarios.

Las actividades laborales se reanudarán el día cinco de enero de 2026, en todos los distritos judiciales de la entidad.

En tanto de manera personal, dijo continuará trabajando en el acompañamiento institucional con el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, para garantizar un periodo decembrino en paz.