Guatemala, invitado de honor en la Feria

Desde las instalaciones del Consulado General de Guatemala en Tuxtla Gutiérrrez, autoridades estatales en compañía del cónsul general, Hugo Arnoldo Blanco, anunciaron la participación del país vecino como invitado de honor para la edición de la Feria Chiapas 2025.

El cónsul agradeció a Chiapas el privilegio y el honor concedido a Guatemala. “Para nosotros es un honor participar en esta ocasión”, declaró, al tiempo que extendió una invitación a la comunidad chiapaneca y a los guatemaltecos residentes para visitar la feria.

Anunció que dentro de la misma se contará con un stand que ofrecerá información sobre Guatemala, trámites consulares y el apoyo que las personas puedan requerir.

Por su parte, la secretaria de Turismo estatal, María Eugenia Culebro Pérez, destacó la hermandad con Guatemala, a quién calificó como un “mercado natural”.

Seguridad

Respecto al tema de seguridad, la secretaria aseguró que existe un clima distinto en relación con años anteriores y garantizó a los visitantes que “serán atendidos como se lo merecen”.

La feria, que se desarrollará del 28 de noviembre al 14 de diciembre, busca concentrar la tradición de todos los municipios en un solo punto, durante estos días se espera la presencia de más de medio millón de asistentes.

Por su parte el patronato de la feria, explicó que el evento se presentó en el consulado para refrendar la hermandad con el vecino país.

Resaltó el trabajo de la administración estatal para garantizar la seguridad en las carreteras, lo que, dijo, brinda confiabilidad para que los guatemaltecos y demás personas visiten Chiapas.

Además recalcó que la actual edición contará con la participación de cámaras empresariales, distintos municipios, incluyendo a los pueblos originarios que forman parte en la organización del evento.