Guerra sucia no abona al proceso interno

Como parte de las actividades que se están realizando de forma interna para que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) defina a la persona que coordinará en Chiapas los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, José Antonio Aguilar Castillejos, uno de los aspirantes, informó que no responderá a los ataques que se han orquestado en su contra (llamados guerra sucia) y que, por el contrario, será importante que se revisen no solo los nombres políticos, más bien, los perfiles partidistas.

Al preguntarle sobre los videos que se difundieron donde recibe un sobre amarillo y que se le acusa —supuestamente— de recibir dinero, mencionó que prefiere no opinar. Agregó que para que haya un pleito deben existir dos personas, y que él no se sumará a ese juego. “Confío en la credibilidad de mi trabajo y mis resultados, y a mi modo honesto de vivir”, puntualizó.

Sobre las declaraciones que han dado algunos personajes que se asumen como abanderados de la 4T, respondió que es respetuoso de todas las personas que han mostrado su interés en el proceso interno, pero que su fortaleza está centrada en el verdadero esfuerzo hecho en el territorio.

Sin afán de presumir, aseguró que conoce de manera cercana las diversas zonas de la entidad, pues las ha caminado desde que era brigadista del movimiento hasta el último encargo que tuvo en la delegación de los programas federales.

“Creo mucho en eso, en la labor de convencimiento y, sobre todo, del boca a boca. Me he reunido con unos cuantos miles de chiapanecas y chiapanecos, y a todos ellos les pido que me ayuden”, complementó.