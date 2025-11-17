Guías de la entidad se reactivan

El clima de violencia que vivió la entidad en años anteriores provocó que la presencia de visitantes foráneos en las principales zonas turísticas disminuyera, afectando el trabajo de los guías en el estado. Ahora las cosas son diferentes, afirmó Daniel Ovando Valencia, presidente del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas.

Dijo que es necesario pregonar las estrategias de seguridad implementadas en la actual administración, para que más personas visiten el estado y esto ayude a que el trabajo de los guías se reactive.

Actualmente, se tienen los datos estimados de que en la entidad existe un aproximado de 400 guías, de los cuales el mayor número se concentra en el municipio de Palenque. Después se sigue de manera diversificada hacia localidades como San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y otros municipios.

Condiciones para ser visitado

“Ahora tenemos esta seguridad que como chiapanecos estamos pidiendo, ahora tenemos que promocionar que vengan, que sepan que Chiapas es un estado que tiene las condiciones para ser visitado”, explicó el presidente.

Otro de los aspectos que mencionó es que finalmente el tema de los bloqueos que tanto aquejaba al sector turístico fue atendido, Ovando Valencia reconoció que desde el 8 de diciembre del año pasado no hay ningún bloqueo carretero en Chiapas, a excepción de los que ha realizado el magisterio.

Encuentros

El presidente del colegio comprendió que es normal que aún exista cierta sensación de temor, pero eventos como el “Primer Encuentro internacional de Guías de Turistas en Chiapas” ayuda a que personas foráneas vean que la situación de seguridad es otra.

“Actos como estos hacen que todos estos guías se vayan a sus estados, a sus países y sepan que estamos listos para recibirlos”, expresó.