Guías turísticos piden atender las medidas sanitarias

Ante el brote de sarampión registrado en Chiapas, que suma más de 70 casos, y las recomendaciones sanitarias para evitar aglomeraciones, el sector turístico de la entidad debe adoptar una postura de prevención y alerta temprana, con el fin de proteger la temporada alta que ya está en curso.

En entrevista, Daniel Ovando Valencia, presidente del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas A.C., reconoció que existe preocupación por las posibles repercusiones, aunque hasta el momento no se han registrado cancelaciones de servicios turísticos.

“Es muy pronto; esto ha surgido con fuerza en los últimos días y aún no repercute en la temporada alta de diciembre. Todo va fluyendo bien”, señaló Ovando Valencia.

No obstante, advirtió que, de no atenderse debidamente las recomendaciones sanitarias, se podrían vislumbrar cancelaciones y una etapa complicada para el turismo en los próximos meses.

Llaman a promover medidas preventivas

El líder del gremio subrayó que la experiencia vivida durante la pandemia de covid-19 dejó lecciones clave que ahora buscan aplicar de manera preventiva.

“Atender todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias es fundamental para que este rebrote no se salga de control y sea menos agresivo”, afirmó.

El presidente del Colegio expuso que es necesario promover entre sus agremiados y visitantes medidas preventivas como: Reforzamiento de protocolos de higiene, uso de cubrebocas en contextos de riesgo o aglomeración.

Aplicación del “sello sanitario” que se implementó durante la pandemia, mediante el cual se capacitó a prestadores de servicios turísticos en estándares de seguridad.

Ovando Valencia hizo un llamado a la responsabilidad compartida: “En temporada alta es difícil evitar aglomeraciones en sitios turísticos, pero con las medidas adecuadas podemos solventar estas fechas comprometidas”.

Finalmente, confió en que, con una respuesta coordinada y preventiva, el sector podrá sortear el desafío sanitario sin mayores afectaciones a la actividad económica que representa el turismo para Chiapas.