Guillermo Santiago insiste ir por Tuxtla

Guillermo Santiago anunció que su registro para competir por la coordinación municipal de Tuxtla Gutiérrez, representando al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se trata de una acción decisiva y llena de convicción.

Aseguró, desde el recinto legislativo, que ha trabajado y flanqueado importantes referentes del movimiento como su vicecoordinador, Alfonso Ramírez, junto a la diputada Dolores Padierna, por lo que tiene muchas posibilidades de contender.

De esta manera reiteró su firme intención de liderar los esfuerzos en la capital chiapaneca.

Licencia

Para lograr su gran cometido, el diputado federal Guillermo Santiago informó que solicitará licencia de su cargo actual para meterse “de lleno” a seguir luchando por la transformación de Tuxtla Gutiérrez de la mano de su partido, Morena.

Esta decisión marca el inicio de una etapa definitiva en la que se volcará a las calles para seguir recorriendo cada rincón de la ciudad.

Su anuncio llega con un impulso inmejorable, presentándose justo después de haber rendido un exitoso informe de actividades que demostró su fuerza y compromiso con el pueblo chiapaneco.

En esta semana crucial, Santiago ha sostenido importantes reuniones estratégicas, destacando el claro respaldo y los espaldarazos recibidos por parte de Citlalli Hernández, presidenta del Comité de Elecciones de Morena.

Con las definiciones de las coordinaciones municipales acercándose, Guillermo Santiago muestra “músculo político” y apoyo institucional, además, una total entrega para consolidar la transformación en Tuxtla Gutiérrez.